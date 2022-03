Diffuseur boucleur

Optimisez le volume, l'épaisseur et le ressort de vos boucles avec le diffuseur boucleur. Le mode Boucles est automatiquement sélectionné lorsque l'accessoire est connecté. Les picots texturés du diffuseur permettent de répartir l'air dans les cheveux, ce qui augmente leur volume et réduit les frisottis lors du séchage. Pour plus de volume, tenez le diffuseur près du crâne et des racines.