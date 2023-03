Modes de séchage prédéfinis

Les 2 vitesses et 3 modes de séchage prédéfinis sont faciles à sélectionner grâce aux curseurs tactiles. Choisissez votre mode : Doux pour une protection accrue, Séchage pour une utilisation quotidienne et Rapide pour une température plus élevée. La fonction SenseIQ est active lorsque les modes Doux et Séchage sont sélectionnés, pour un séchage personnalisé.