Séparation des couleurs pour des images d'une netteté exceptionnelle

Le filtre en peigne 3D permet de mieux séparer les signaux de chrominance et de luminance des images 3D afin d'éliminer les phénomènes de diaphotie chrominance/luminance et de mouvement de points (« dot crawl »), susceptibles de nuire à votre confort de visualisation. Le filtre en peigne numérique 3D compare chacun des champs de l'image télévisée pour séparer précisément les données couleur et noir et blanc, et supprimer les points en suspension sur les axes horizontal et vertical, ainsi que les mouvements de points. Vous obtenez ainsi une image d'une incroyable netteté.