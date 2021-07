Garantie de 3 ans

Ayez l'esprit tranquille avec notre garantie mondiale de 3 ans. Avec des Centres Service Agréé d'une grande efficacité partout dans le monde, vous pouvez être sûr que dans le cas peu probable où un écran dysfonctionnerait, le problème serait diagnostiqué et résolu le plus rapidement possible afin de vous donner entière satisfaction.