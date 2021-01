Visualisation du contenu 3D

Des outils logiciels sont fournis avec l'écran pour lire le contenu 3D et contrôler les paramètres de visualisation 3D et 2D. Le contenu 3D peut être créé via des plug-ins disponibles pour les logiciels d'animation 3D. Le contenu 2D ou stéréo existant peut être converti au format 2D-plus-Depth. Le format 2D-plus-Depth est compatible avec les outils de compression existants, étant donné le peu de bande passante supplémentaire induite par la profondeur.