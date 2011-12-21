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Arrêté
AZ1850/12
Un son exceptionnel où que vous soyez
Le lecteur de CD Philips vous permet de profiter de vos titres numériques préférés depuis votre baladeur avec un son puissant, partout et à tout moment.
USB
Tuner numérique
Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.2
sur 5
5
Avis
Hiddinga
21/12/2011
Nederland
Mooi product
Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1850 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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Pa900
04/10/2011
United Kingdom
Excellent product
I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1850 CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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sedlos
16/10/2011
France
Très bon produit, très complet, avev un son très agréable
Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1850 CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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