Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Buvez une eau au goût pur et frais Buvez une eau au goût pur et frais Buvez une eau au goût pur et frais

      Cartouche filtrante

      AWP230P6/24

      Buvez une eau au goût pur et frais

      Avec 50 % de résines échangeuses d'ion supplémentaires, le filtre adoucit efficacement l'eau dans les régions où elle est dure.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Filtrage de l'eau

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Cartouche filtrante
      - {discount-value}

      Cartouche filtrante

      total

      recurring payment

      Buvez une eau au goût pur et frais

      Jusqu'à 50 % d'adoucissement en plus*

      • Micro X-Clean Softening+
      • Microfiltration

      Obtenez le meilleur de votre eau

      Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean Softening+ de Philips réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques, le PFOA et le PFOS.*

      Jusqu'à 50 % d'adoucissement en plus*

      Avec 50 % de résines échangeuses d'ions en plus, le filtre Philips Micro X-Clean Softening+ adoucit efficacement l'eau dans les régions où elle est dure, pour une eau au goût pur et de savoureuses boissons chaudes et froides. Il aide également à prolonger la durée de vie de votre bouilloire en évitant l'accumulation de calcaire.

      Fabriqué avec un matériau 0 % BPA

      Matériau alimentaire certifié 0 % BPA, sécurisé et sain pour les enfants et les adultes

      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

      Compatible avec de nombreuses carafes à filtre ovale

      Compatible avec les carafes filtrantes Philips fonctionnant avec un filtre ovale. Également compatible avec les carafes à filtre ovale BRITA** MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** et de nombreuses autres marques.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Matériau du filtre
        GAC + résines échangeuses d'ions
        Réduction des microplastiques
        Oui
        Réduction du chlore
        Oui
        Réduction des pesticides
        Oui
        Réduction de la dureté de l'eau
        Oui
        Réduction de la teneur en plomb
        Oui
        Réduction du PFOA
        Oui
        Réduction du PFOS
        Oui

      • Caractéristiques générales

        Durée de vie du filtre
        1 mois
        Quantité de filtres
        Lot de 6
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Par rapport au filtre Philips Micro X-Clean AWP210, sur la base des protocoles de test de la norme européenne EN 17093:2018.
      • *BRITA, MAXTRA, MAXTRA+ et PerfectFit sont des marques déposées de BRITA GmbH.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.