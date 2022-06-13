Termes recherchés
AWP230P3/24
Buvez une eau au goût pur et frais
Avec 50 % de résines échangeuses d'ion supplémentaires, le filtre adoucit efficacement l'eau dans les régions où elle est dure.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean Softening+ de Philips réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques, le PFOA et le PFOS.*
Avec 50 % de résines échangeuses d'ions en plus, le filtre Philips Micro X-Clean Softening+ adoucit efficacement l'eau dans les régions où elle est dure, pour une eau au goût pur et de savoureuses boissons chaudes et froides. Il aide également à prolonger la durée de vie de votre bouilloire en évitant l'accumulation de calcaire.
Matériau alimentaire certifié 0 % BPA, sécurisé et sain pour les enfants et les adultes
De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.
Compatible avec les carafes filtrantes Philips fonctionnant avec un filtre ovale. Également compatible avec les carafes à filtre ovale BRITA** MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** et de nombreuses autres marques.
