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Arrêté

Cartouche filtrante

AWP201/10

De l'eau pure en toute simplicité

Grâce à son système de microfiltration multiphases, ce filtre réduit les COV, pesticides et jusqu'à 99 % du chlore et du plomb, pour une eau saine et agréable à boire*. Elle diminue également la dureté de l'eau.

Voir tous les avantages

Le système de microfiltration réduit la teneur en plomb et chlore

De l'eau pure en toute simplicité

Jetez tout simplement le filtre intégral usagé

Vous pouvez jeter ce filtre intégral pratique après utilisation, sans risque de pollution secondaire.

Réduit efficacement la teneur en plomb, pesticides, COV et chlore

Le système de filtration en 4 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif), de la résine et une seconde couche de non tissé. Ensemble, ils réduisent efficacement les pesticides, les produits chimiques, les microplastiques et jusqu'à 99 % du plomb*, ainsi que le chlore, pour une eau au goût pur et frais. L'eau est également moins dure.

Spécificités Techniques

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  1. Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais de certification BV. La réduction du plomb soluble se maintient à 88 % à la fin de la durée de vie du filtre.