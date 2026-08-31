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Arrêté
AWP201/10
De l'eau pure en toute simplicité
Grâce à son système de microfiltration multiphases, ce filtre réduit les COV, pesticides et jusqu'à 99 % du chlore et du plomb, pour une eau saine et agréable à boire*. Elle diminue également la dureté de l'eau.
Vous pouvez jeter ce filtre intégral pratique après utilisation, sans risque de pollution secondaire.
Le système de filtration en 4 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif), de la résine et une seconde couche de non tissé. Ensemble, ils réduisent efficacement les pesticides, les produits chimiques, les microplastiques et jusqu'à 99 % du plomb*, ainsi que le chlore, pour une eau au goût pur et frais. L'eau est également moins dure.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais de certification BV. La réduction du plomb soluble se maintient à 88 % à la fin de la durée de vie du filtre.