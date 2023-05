Réduit efficacement la teneur en plomb, pesticides, COV et chlore

Le système de filtration en 4 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif), de la résine et une seconde couche de non tissé. Ensemble, ils réduisent efficacement les pesticides, les produits chimiques, les microplastiques et jusqu'à 99 % du plomb*, ainsi que le chlore, pour une eau au goût pur et frais. L'eau est également moins dure.