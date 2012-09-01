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Arrêté
Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android
Cette station d'accueil Philips AS351/12 offre un son magnifique, sans oublier le style. Branchez votre téléphone Android pour écouter de la musique, le recharger ou charger un deuxième appareil via USB. L'enceinte est équipée de Songbird pour faciliter la synchronisation de la musique entre votre téléphone et votre PC.
pour Android
La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.
Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.
4.0
sur 5
36
Avis
89%
recommandent ce produit
charly62650
01/09/2012
France
Acheteur vérifié
Bon produit dans l'ensemble
Enfin un constructeur qui s’attelle aux accessoires android, merci Philips. Facilité d'usage et excellente restitution sonore. Hautement recommandable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Ugo1972
25/08/2012
Italia
Piccolo ma sorprendente!
Forse la prima docking station per dispositivi Android, sorprende positivamente per la qualita' del suono. Nonostante le piccole dimensioni, la musica, sia via bluetooth che tramite ingresso analogico su minijack, viene riprodotta in modo chiaro e con un'estensione verso i bassi che difficilmente ci si potrebbe aspettare viste le dimensioni del sistema. Trova posto in qualsiasi bagaglio, anche "a mano" e si puo' alimentare anche a batterie. Ricarica, ovviamente, il dispositivo android colegato al connettore micro USB principale e un secondo dispositivo tramite la presa USB standard disponibile sul retro. Un ingegnoso sistema a scorrimento permette di adattare l'AS351 al proprio cellulare o tablet. Consigliato a chi viaggia, come me!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®