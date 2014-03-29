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Arrêté

station d'accueil sans fil

AS170/12

2

| (2) Avis

Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android

Profitez d'un son exceptionnel tout en chargeant votre téléphone Android sur la station d'accueil AS170. Compatible avec tous les périphériques Bluetooth pour une diffusion simple et rapide de votre musique. Vous pouvez même lui demander de vous réveiller au son de la radio.

Voir tous les avantages

Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android

  • Bluetooth®

  • pour Android

  • FM

  • 6 W

Station d'accueil FlexiDock bien pensée, pour la connexion d'un téléphone Android

La nouvelle station Philips FlexiDock améliorée est dotée d'un connecteur micro-USB, idéal pour tout téléphone Android. Avec ses bords arrondis, le mécanisme de connexion est parfaitement adapté aux téléphones Android. Il offre une adaptabilité optimale. Faites simplement glisser le connecteur vers la gauche ou la droite, ou faites-le pivoter de manière à ce qu'il corresponde à l'emplacement et à l'orientation du port micro-USB de votre téléphone. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro-USB.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Widget d'appariement facile Bluetooth pour téléphone Android

Téléchargeable sur Google Play, le widget Philips Bluetooth Audio Connect vous permet de connecter et d'appairer facilement votre appareil mobile à n'importe quel appareil audio Bluetooth Philips. Tapez sur l'icône du widget pour ajouter, appairer et connecter automatiquement votre appareil à l'appareil audio Bluetooth Philips. Une fois l'appareil appairé, vous pouvez renommer et modifier les icônes. Ce widget vous permet d'utiliser plusieurs appareils audio Philips, afin de basculer facilement entre différents appareils Bluetooth. Tapez simplement sur l'appareil audio Philips de votre choix pour lancer le streaming.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.0

sur 5

2

Avis

5
4
3
1

29/03/2014

España

España

no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente

Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas

Cet avis concerne le produit AS170 altavoz base inalámbrico

Cet avis concerne le produit AS170 altavoz base inalámbrico

31/12/2013

España

España

BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR

El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.

Cet avis concerne le produit AS170 altavoz base inalámbrico

Cet avis concerne le produit AS170 altavoz base inalámbrico

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