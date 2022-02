Widget d'appariement facile Bluetooth pour téléphone Android

Téléchargeable sur Google Play, le widget Philips Bluetooth Audio Connect vous permet de connecter et d'appairer facilement votre appareil mobile à n'importe quel appareil audio Bluetooth Philips. Tapez sur l'icône du widget pour ajouter, appairer et connecter automatiquement votre appareil à l'appareil audio Bluetooth Philips. Une fois l'appareil appairé, vous pouvez renommer et modifier les icônes. Ce widget vous permet d'utiliser plusieurs appareils audio Philips, afin de basculer facilement entre différents appareils Bluetooth. Tapez simplement sur l'appareil audio Philips de votre choix pour lancer le streaming.