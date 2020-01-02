ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Radio-réveil

AJ5030/12

3.3

| (39) Avis

Un réveil en beauté

L'heure peut être projetée sur n'importe quelle surface. Vous réglez vous-même l'image pour une lisibilité parfaite sur vos murs et plafonds. Ce modèle offre également un réglage automatique de l'heure et le choix entre une mélodie, la radio ou le buzzer pour l'alarme.

Voir tous les avantages

avec la projection de l'heure

Un réveil en beauté

  • Projection heure

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Angle de projection réglable pour une lisibilité facile en toutes circonstances

Ce radio-réveil projette l'heure où vous le souhaitez, grâce à un tube de projection doté d'un angle de diffusion réglable. Le tube peut être ajusté horizontalement ou verticalement, grâce à des contrôles précis, afin que l'image de l'heure s'affiche exactement à l'endroit souhaité : sur le mur, au plafond ou sur un meuble. Ce radio-réveil élégant vous permet ainsi de regarder l'heure sans avoir à tourner la tête.

Mise au point réglable pour une projection de l'heure plus nette

Une commande de mise au point simple à utiliser garantit une projection toujours nette des images. Vous pouvez utiliser cette commande pour que l'image projetée reste nette dans un rayon de 1 à 2,5 m. Profitez d'images projetées parfaitement nettes et d'un affichage de l'heure toujours excellent.

Contrôle du projecteur pour inverser l'image projetée

Ce radio-réveil projette l'heure sur le mur ou au plafond pour une meilleure lisibilité. Grâce au contrôle du projecteur, vous pouvez immédiatement faire pivoter l'heure projetée de 180 degrés pour une lisibilité parfaite de n'importe quel endroit dans la pièce.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 5

39

Avis

02/01/2020

France

France

Super réveil

Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.

Pour

La projection se règle en fonction de la vue

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5030 Radio-réveil

Date d'utilisation 2018-01-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5030 Radio-réveil

Date d'utilisation 2018-01-02

17/10/2011

France

France

tres bon produit

tres bon produit facile d' utilisation avec un design sympa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5030 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5030 Radio-réveil

20/05/2012

België

België

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5030 Clock Radio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5030 Clock Radio

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.