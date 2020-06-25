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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ3916/12

3.3

| (4) Avis

Commencez la journée au rythme de votre piste CD préférée

Rythmez vos journées avec des sons personnalisés ! Ce radio-réveil Philips vous permet de vous endormir avec de la musique relaxante préchargée et de vous réveiller avec votre CD préféré ou des sons de la nature. Les enceintes stéréo 4 voies vous assurent un réveil en beauté !

Voir tous les avantages

ou aux sons de la nature préchargés

Commencez la journée au rythme de votre piste CD préférée

  • CD

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.

Réveillez-vous aux sons de la nature, d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 5

4

Avis

5
3
2

25/06/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Pour

Goedkoop en effectief

Contre

Simpel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Date d'utilisation 2019-05-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Date d'utilisation 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3916 Digitaler Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3916 Digitaler Radiowecker

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3916 Clock Radio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3916 Clock Radio

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