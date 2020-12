Mise en veille programmable pour vous endormir en douceur avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré plutôt qu'en comptant les moutons et sans vous soucier de votre consommation d'énergie.