Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AJ3915B/12
Réglez le réveil sur la piste CD de votre choix.
Le réveil devient un plaisir grâce à la qualité de son exceptionnelle de ce radio-réveil CD avec enceintes stéréo 4 voies.
CD
Réveillez-vous au son de vos CD préférés. Placez simplement le CD de votre choix dans le lecteur de CD de votre système audio Philips et réglez l'alarme pour vous réveiller avec de la musique du CD. À l'heure définie, votre système audio Philips lance automatiquement la lecture du CD.
Notation globale