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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ3275DZ/12

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact diffuse le son des iPod/iPhone et les charge grâce au connecteur Lightning, même lorsqu'ils sont dans leur coque. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • FM, double alarme

  • 2 W

Réveillez-vous au son de la radio ou de votre iPod/iPhone via le connecteur Lightning

Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.

Spécificités Techniques

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