Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AJ3275DZ/12
Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone
Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact diffuse le son des iPod/iPhone et les charge grâce au connecteur Lightning, même lorsqu'ils sont dans leur coque. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
2 W
La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.
Notation globale