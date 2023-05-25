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Arrêté
Des informations météo au bout des doigts
Commencez la journée du bon pied, et ce, tous les jours ! Pourvu d'une horloge radioguidée, ce radio-réveil station météo Philips fournit des icônes graphiques de prévision météo et des voyants couleur. L'alliance parfaite entre prévisions météo fiables et ponctualité.
Température intérieure/extérieure
Ce voyant météo couleur s'allume dans une large gamme de couleurs en fonction des conditions météo : orange pour un temps ensoleillé, bleu pour un temps nuageux et violet pour un temps pluvieux. Vous pouvez désormais savoir le temps qu'il fait même lorsque vous n'êtes pas à côté de votre radio-réveil.
Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 5
15
Avis
93%
recommandent ce produit
Gicleur
25/05/2023
France
Excellent, je l'ai depuis plus de 10 ans
Cela fais des années que je l'ai, pas de panne, mise à l'heure automatique. J'en cherche 1 similaire, difficile à trouver.
Pour
Automatisme, possibilité de 2 sonneries réveils différents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio
Date d'utilisation 2021-05-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio
Date d'utilisation 2021-05-25
foret1etang
17/10/2011
France
bon produit
élégant, précis, agréable, pratique, original, etc... j'ai placé le capteur ext dans la serre ! j'aime ce radio réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio
TIANCHRIS
12/05/2010
France
Un produit d'un aspect agreable et fonctionnel
Ce radio réveil est un bon produit il suffit de lire la notice et voilà,le tour est joué.Mise à l'heure radio-pilotée avec la date il y'a juste a attendre,la température impécable,et surtout la double alarme avec rappel vraiment trés bien. Juste une chose ,il faut etre un peu patient à la mise en route ceci est normale, il faut attendre le signal pour l'horloge et l' etalonnage pour la température. Je recommande ce produit!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio