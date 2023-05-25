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Arrêté

Radio-réveil station météo

AJ260/12

4.5

| (15) Avis | 93% recommandent ce produit

Des informations météo au bout des doigts

Commencez la journée du bon pied, et ce, tous les jours ! Pourvu d'une horloge radioguidée, ce radio-réveil station météo Philips fournit des icônes graphiques de prévision météo et des voyants couleur. L'alliance parfaite entre prévisions météo fiables et ponctualité.

Voir tous les avantages

Des informations météo au bout des doigts

  • Température intérieure/extérieure

Affichage de la météo avec animations graphiques

Voyant météo couleur

Voyant météo couleur

Ce voyant météo couleur s'allume dans une large gamme de couleurs en fonction des conditions météo : orange pour un temps ensoleillé, bleu pour un temps nuageux et violet pour un temps pluvieux. Vous pouvez désormais savoir le temps qu'il fait même lorsque vous n'êtes pas à côté de votre radio-réveil.

Affichage des températures intérieure et extérieure

Affichage des températures intérieure et extérieure

Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 5

15

Avis

93%

recommandent ce produit

2
1

25/05/2023

France

France

Excellent, je l'ai depuis plus de 10 ans

Cela fais des années que je l'ai, pas de panne, mise à l'heure automatique. J'en cherche 1 similaire, difficile à trouver.

Pour

Automatisme, possibilité de 2 sonneries réveils différents

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio

Date d'utilisation 2021-05-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio

Date d'utilisation 2021-05-25

17/10/2011

France

France

bon produit

élégant, précis, agréable, pratique, original, etc... j'ai placé le capteur ext dans la serre ! j'aime ce radio réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio

Oui, je recommande ce produit

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12/05/2010

France

France

Un produit d'un aspect agreable et fonctionnel

Ce radio réveil est un bon produit il suffit de lire la notice et voilà,le tour est joué.Mise à l'heure radio-pilotée avec la date il y'a juste a attendre,la température impécable,et surtout la double alarme avec rappel vraiment trés bien. Juste une chose ,il faut etre un peu patient à la mise en route ceci est normale, il faut attendre le signal pour l'horloge et l' etalonnage pour la température. Je recommande ce produit!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ260 Weather Clock Radio

Oui, je recommande ce produit

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