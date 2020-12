Compatible avec les CD-R et les CD-RW

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.