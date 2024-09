Piège les odeurs et les polluants gazeux

La couche de charbon actif piège les odeurs et élimine plus de 90 % des polluants gazeux qui nuisent à la qualité de l'air intérieur (10) : le NO₂ émis par la pollution industrielle et routière, le toluène ou encore les COV provenant des peintures, détergents et meubles dans la maison. Efficace et sans danger : aucune émission d'ions, de produits chimiques ou d'ozone.