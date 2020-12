Certifié Crestron Connected

Intégrez cet écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour bénéficier d'un contrôle total via votre ordinateur portable ou de bureau, ou encore votre appareil mobile. Allumez et éteignez l'écran, programmez des contenus, gérez les paramètres et connectez facilement des périphériques externes. Crestron Connected® offre une solution rapide, fiable et sécurisée au niveau de l'entreprise pour le contrôle des systèmes.