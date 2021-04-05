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Arrêté
49PUS6551/12
Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
La magnifique série 6500 de Philips est arrivée. Profitez d'une superbe qualité d'image 4K Ultra HD et découvrez tout un univers de divertissements avec Android TV. Un cadre fin et un pied central créent un élégant style design.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus est une nouvelle norme vidéo. Elle redéfinit le divertissement domestique grâce à des avancées en matière de contraste et de couleur. Profitez d'une expérience sensorielle qui capture toute la richesse et la vivacité d'origine en reflétant la vision du créateur des contenus. Résultat : des accentuations plus lumineuses, un meilleur contraste, une plus grande palette de couleurs et un niveau de détails inégalé.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Résolution, l'image est d'une qualité optimale. Plus le contenu d'origine est de haute qualité, meilleures sont les images et la résolution obtenues. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.4
sur 5
169
Avis
Cb1100
05/04/2021
France
Très belle et bon produit
49pus6551/12 acheter en décembre 2016 tv en panne en 2021 elle redémarre en boucle heureusement j ai pris l extension de garantie reste à savoir si les pièces sont disponible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 49PUS6551 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Date d'utilisation 2019-04-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 49PUS6551 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Date d'utilisation 2019-04-05
Dadalee59
14/09/2019
France
Tv Philips 55puss6551
J ai acheter chez Darty en janvier 2018 la tv Philips 55puss6551 (modèle d exposition). Au bout de 3 semaines la tv tombe en panne et changement de dalle c était décevant. Problème résolu aujourd’hui. Actuellement la tv marche très bien belle qualité 4K HDR 10 mais mieux vaut avoir un lecteur blu ray 4k hdr pour profiter l expérience ultra hd pleinement. Actuellement j utilise ma tv avec une box internet avec deux différents abonnements Netflix et Canal+ malgré le bon débit et la très bonne qualité d image ça ne vaut pas celle d un bon blu ray 4k lu sur un lecteur compatible. Je recommande ce 55puss6551 sorti en 2016. Une série de haute qualité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 55PUS6551 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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TJackson
18/03/2018
France
Acheteur vérifié
Excellent téléviseur 4K avec HDR 10
Cette PUS6551 est vraiment une très bonne série. Qualité 4K parfaite, un très bon HDR 10, une fréquence native de 100 Hz avec émulation 200 Hz, je la recommande. Son petit plus : l'ambilight. Un régal. Amateurs de jeux vidéos, essayez l'ambilight en mode jeu : une tuerie ! Seul bémol : La personnalisation des réglages, qui, de temps en temps s'effacent. Il suffit de redémarrer le téléviseur pour les retrouver. Également de temps à autre, le logo Androïd réapparait à l'allumage du téléviseur, ce qui laisse penser que la TV a buguée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 55PUS6551 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 55PUS6551 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.