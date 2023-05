Téléviseur Full HD avec Pixel Plus HD : plus de détails et de clarté

Sur les écrans haute définition, la technologie Pixel Plus HD combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, des couleurs vives et des mouvements fluides et réalistes, et ce, quelle que soit la qualité du signal TV (standard ou HD) et du contenu multimédia. Les artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse de contenu multimédia, en définition TV standard ou HD compressée, sont détectés et atténués pour produire une image claire et parfaitement nette.