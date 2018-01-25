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Arrêté
43PUS7100/12
Téléviseur LED ultra-plat UHD 4K avec Android
Processeur ultra-rapide Quad Core et lignes ultra-plates : le téléviseur UHD série 7100 avec Android est aussi rapide que le suggère son apparence. Son cadre argenté élégant, son design au socle évasé et sa fonction Ambilight intensifient votre expérience visuelle.
108 cm (43")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB-T/T2/C/S/S2
La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Grâce à un capteur de luminosité et à un logiciel spécial, l'image est analysée au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Google Play™ offre un vaste catalogue de très bons jeux pour tous les âges. Optimisés pour le téléviseur, ils sont aussi beaux qu'amusants. Inutile d'encombrer votre pièce d'une nouvelle console de jeux : une manette de jeu USB universelle vous permet de naviguer et de jouer en toute simplicité.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 5
414
Avis
toninno
25/01/2018
France
tres bon produit pour conaisseurs
très satisfait par la qualité d image et les possibilités qu il permet grâce au système Andoid malgré des bugs courants. Une fonctionnalité exceptionnelle que je viens de découvrir mais un bug sur votre site ne me permet pas d obtenir la clé de licence du mediaserver twonky ,dommage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 55PUS7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 55PUS7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Gakrys
09/06/2016
France
Acheteur vérifié
L ambilight ça change la vie
Quel régale l ambilight sur une telle qualité d image
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 55PUS7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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Gakrys
09/06/2016
France
Acheteur vérifié
L ambilight ça change la vie
Quel régale l ambilight sur une telle qualité d image
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 55PUS7100 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.