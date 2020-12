Pixel Plus 2 HD : plus de détails, de profondeur et de clarté

La technologie Pixel Plus 2 HD est unique car elle combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, une profondeur accrue, des couleurs vives et des mouvements fluides et naturels, que l'image provienne d'un téléviseur standard, de signaux haute définition ou de sources multimédias. Chaque pixel de l'image entrante est corrigé de façon à mieux s'adapter aux pixels voisins pour rendre l'image plus naturelle. Les artefacts des contenus multimédias compressés sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette. En outre, la réduction numérique du bruit garantit une image d'une fluidité et d'une netteté exceptionnelles.