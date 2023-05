Perfect Motion Rate (PMR) à 400 Hz pour des mouvements incroyablement nets

La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 400 Hz garantit des mouvements parfaitement fluides pour des images nettes et vibrantes, même quand vous regardez un film d'action. La nouvelle norme PMR de Philips combine la fréquence de rafraîchissement la plus rapide, la fonction HD Natural Motion et un algorithme de traitement exclusif, pour des mouvements d'une netteté visiblement incomparable.