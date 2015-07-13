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Arrêté
40PFS6909/12
Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Le téléviseur LED Smart TV Philips série 6900 est doté d'un cadre ultra-fin coupé en biseau qui vous enchantera. Esthétique, il regorge en outre de fonctionnalités telles que l'Ambilight, la 3D, Skype™ et bien plus encore.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extralarge sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, rendant l'expérience encore plus forte, intense et immersive.
Copiez ce qui est affiché sur votre appareil intelligent et partagez-le avec vos amis et votre famille sur votre téléviseur. Des photos aux vidéos, en passant par les jeux et plus, copiez tout le contenu de votre smartphone et de votre tablette sur votre grand écran par une simple commande.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 600 Hz pour vous faire profiter d'une netteté absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 5
40
Avis
yveshenri
13/07/2015
France
Acheteur vérifié
qualite image.son.exellent
Très bonne qualité image et son,ambiligt donne un rendu excellent seul petit défaut le smart TV le cloud TV ne fonctionne pas ainsi que picassa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6900 series 48PFS6909 Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6900 series 48PFS6909 Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Olive1976
22/05/2015
France
Acheteur vérifié
Tres bon produit
Excellente qualité d'image, très beau design, et d'une simplicité d'utilisation (menu accessible et clair) Très pratique les informations données à chaque menu. Le seul-petit bémol est le son, une barre est pour moi indispensable pour profiter pleinement du spectacle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6900 series 55PFS6909 Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6900 series 55PFS6909 Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Dragon19
20/07/2021
Deutschland
Hat tolle Funktionen tolle Ausstattung leicht zu b
Dieser fehrnesehr ist toll und würde hin jedem empfehlen da er vom Preis Leistungs fehrheltnis ideal ist und hat mich nie enttäuscht
Pour
Genügend HDMI scart an Schluss vorhanden tolles Bild hervorragende Klang Erlebnis
Contre
Braucht etwas Zeit bis erauf Befehle von der Fernbedienung reagiert liegt aber im RAM
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-07-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-07-20
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez www.philips.com/TV.
Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
L'offre Cloud TV dépend de la disponibilité et de la réglementation du pays
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.