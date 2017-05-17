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Arrêté
40PFH4201/88
Téléviseur LED plat Full HD
L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image Full HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.
3.0
sur 5
3
Avis
Isabelle59
17/05/2017
France
Acheteur vérifié
Belle image
Cette télé a une excellente qualité d'image. La notice, en français est compréhensible et les branchements sont simples. Elle est légère.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Ronja
22/10/2017
Deutschland
Leider nur zum Tv schauen
Leider ist dieser Tv nur zum Tv schauen und unaufwendige Konsolen spielen. Mit einer PS4 ist das gute Ding schon überfordert. Kontrastschwierigkeiten beim umschalten von hell auf dunkel. Auch ist das Menü mega langsam. Einstellungen sehr schwer und umständlich zu erreichen.
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
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chouel33
27/04/2017
France
Acheteur vérifié
pb de son au deballage j attends de le recevoir a nouveau
tres bonne définition d image, qualité du son non testée car absent donc retour atelier en attente d'un nouvel appareil.
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.