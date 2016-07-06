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40PFH4200/88
Téléviseur LED plat Full HD
Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4200 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
4.2
sur 5
5
Avis
100%
recommandent ce produit
ola80
06/07/2016
France
Acheteur vérifié
Ce produit est exellent
Très bon rapport qualité prix, très joli téléviseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4200 Téléviseur LED plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4200 Téléviseur LED plat Full HD
Seelie
19/09/2016
France
Acheteur vérifié
Bien
Pour le moment tout va bien et assez simple d utilisation
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Sebastien347
19/09/2016
France
Acheteur vérifié
Bien
Pour le moment tout va bien et assez simple d utilisation
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.