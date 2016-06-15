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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat Full HD

40PFH4100/88

3.5

| (68) Avis

Téléviseur LED plat Full HD

Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 102 cm (40")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.

Le design avec socle ouvert donne une impression de flottement et de légèreté.

Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.

Digital Crystal Clear : une précision qui se partage

Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

68

Avis

15/06/2016

France

France

Parfait

Je recommande ce produit pour les personnes qui chercher une télé simple, belle , est une qualité d'image magnifique. le 1080p est incroyable le son est bon malgré une télé simple bon ca vaut pas un home-cinéma mais ca va encore et que dire de plus elle est parfaite .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFH4100 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFH4100 Téléviseur LED plat Full HD

08/06/2016

France

France

Acheteur vérifié

Trés bon achat

Je voulais un téléviseur avec une trés belle image. Je n'ai pas été déçu ! L'image est magnifique dés la mise en route. J'ai réglé le son plus clair parmi les nombreux réglages. Je suis content de mon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFH4100 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFH4100 Téléviseur LED plat Full HD

08/06/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bien

très bonne télévision et belle image de qualité,facile a programmer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4100 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4100 Téléviseur LED plat Full HD

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.