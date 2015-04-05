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Arrêté
40PFH4009/88
Téléviseur LED Full HD
Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 4100. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
2.4
sur 5
8
Avis
dyserth1961
05/04/2015
France
Bon Téléviseur
Le rendu de l'image est bon ,le son de qualité normale Le côté négatif est : pas de manuel utilisation sur papier car le guide TV à l'ecran est fastidieux et sa complexité de recherche finit par lasser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD
nanard3558
19/09/2015
France
qualité moyenne
j'ai acheter ce produit il y a quelque mois et j'ai beaucoup de soucis de son variation de son tout en sachant que je n'ai pas de home cinéma, je n'ai toujours pas mis a jours ce téléviseur car une fois le fichier mis sur la clef usb et cette derniere connecter a la tv la mise a jour ne ce produit pas meme en faisant démarrer bref sa aurais ete moins compliquer de mettre tout simplement un port ethernet sur cette dernière mais faut croire que c’était trop demander
Cet avis concerne le produit 4000 series 50PFH4009 Téléviseur LED Full HD
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BCN2015
06/09/2015
España
buena TV, pero mala electronicos
Fuera de la caja, la televisión funcionaba genial! pero las baterías que vienen con el mando a distancia no alimentar el televisor. tuvimos que obtener nuevas baterías. entonces nos dimos cuenta de que la televisión iba a apagar durante un segundo y tener que reiniciar el sistema mientras se ve la televisión a través de la antena digital. No hay forma de saber por qué, no se pierda la señal de la televisión? Esto no sucedió mientras ve las películas a través de HDMI o USB. Luego, después de tres semanas de la luz roja no mostraría, lo que significa que a pesar de que estaba enchufado, no había electricidad. Por supuesto, ya que este televisor no tiene botones en absoluto, no se puede estar seguro de que no es un problema de control remoto. Así que hemos sustituido las baterías remotas y el cable de alimentación. Misma cuestión. Vamos a tener que llamar al reparación de ahora, ya que es un poco más allá de la garantía de tienda de 30 días. Así que en general, nos gusta la televisión, es una buena relación calidad-precio, pero no tener ningún botón en el televisor que realmente hace que sea difícil de entender lo que está sucediendo cuando el televisor comienza a actuar mal, o las baterías que vienen con el mando a distancia no son buenas. En mi opinión, todos los televisores deben tener unos pocos botones importantes, tales como la energía, el volumen, el canal y el menú.
Cet avis concerne le produit 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.