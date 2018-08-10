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Arrêté
32PHS4112/12
Téléviseur LED ultra-plat
Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
3.8
sur 5
58
Avis
didier08800
10/08/2018
France
Tres bonne qualité
Un produit PHILIPS fidèle a la marque ,excellent qualité d'image et son ,simple a installer ! Le plus du produit : des mises a jour du logiciel( a condition d'avoir un pc avec internet et une clé USB ) .D'autres fabricants ne procurent jamais de mise a jour de leurs produits ....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
tzitzi
20/02/2018
France
tres bon produit
depuis des annees j'achete la marque car je suis tres satisfait meme mon rasoir est un phillip.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4100 series 39PHS4112 Ultra Slim LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4100 series 39PHS4112 Ultra Slim LED TV
Rovil
15/07/2018
België
TV led
bon produit dans son ensemble et jusqu'à présent (!). Attendons pour après et l'espoir que tout se passe bien pendant plusieurs années !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4100 series 39PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4100 series 39PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.