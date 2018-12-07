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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat

32PHS4001/12

4.5

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

Téléviseur LED ultra-plat

L'élégant design du téléviseur Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Des lignes pures pour un profil raffiné

Des lignes pures pour un profil raffiné

Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.

Trois entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Trois entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez les enchevêtrements de câbles grâce à ce câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2
1

07/12/2018

España

España

BUEN TELEVISOR

Es un buen televisor, la única pega es que para ordenar los canales, primero los tienes que incluir todos en favoritos.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino

09/04/2017

España

España

Acheteur vérifié

Manual de instrucciones

Es lo que le falta, un manual de instrucciones de mano par a poder consultar cualquier característica. En caso de que haya, les agradecería que me enviarán uno en español.

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino

26/03/2021

Portugal

Portugal

qualidade de imagem

muito boa avaliação recomendaria ate a um familiar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino

Date d'utilisation 2021-02-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino

Date d'utilisation 2021-02-26

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Ce téléviseur ne prend pas en charge les fonctions Pause TV / Enregistrement USB lorsque votre carte CAM CI Plus est insérée