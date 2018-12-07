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Arrêté
32PHS4001/12
Téléviseur LED ultra-plat
L'élégant design du téléviseur Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.
Évitez les enchevêtrements de câbles grâce à ce câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
4.5
sur 5
6
Avis
83%
recommandent ce produit
PERIFRASTICO
07/12/2018
España
BUEN TELEVISOR
Es un buen televisor, la única pega es que para ordenar los canales, primero los tienes que incluir todos en favoritos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
twisterama33
09/04/2017
España
Acheteur vérifié
Manual de instrucciones
Es lo que le falta, un manual de instrucciones de mano par a poder consultar cualquier característica. En caso de que haya, les agradecería que me enviarán uno en español.
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultrafino
valdemar432
26/03/2021
Portugal
qualidade de imagem
muito boa avaliação recomendaria ate a um familiar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino
Date d'utilisation 2021-02-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4001 Televisor LED ultra fino
Date d'utilisation 2021-02-26
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Ce téléviseur ne prend pas en charge les fonctions Pause TV / Enregistrement USB lorsque votre carte CAM CI Plus est insérée