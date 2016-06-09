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Arrêté
32PHH4200/88
Téléviseur LED plat
Téléviseur LED plat Philips série 4200 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB-T/C
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
4.3
sur 5
6
Avis
83%
recommandent ce produit
dcacrtuvzop1492
09/06/2016
France
Acheteur vérifié
trés bon materiel et une belle images
je suis content de ce téléviseur dommage que vous ne donnez pas de livre pour pouvoir voir tout les réglages a faire car si je doit imprimer toutes les pages sa me couterais trop chers dommage mais je suis content de ce televiseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHH4200 Téléviseur LED plat
Oui, je recommande ce produit
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didine12
09/06/2016
France
Acheteur vérifié
trés bon materiel et une belle images
je suis content de ce téléviseur dommage que vous ne donnez pas de livre pour pouvoir voir tout les réglages a faire car si je doit imprimer toutes les pages sa me couterais trop chers dommage mais je suis content de ce televiseur
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Barratt95
29/03/2016
United Kingdom
Brilliant TV Overall
Fantastic purchase for me personally, really good picture and sound quality and easy to use and great menu layout and design. One problem being that word documents that are filed on a USB stick are unable to be viewed but pushing this to aside it is a brilliant product and would highly recommend it!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.