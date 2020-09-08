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Arrêté
272B8QJEB/01
Une image ultranette
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Quad HD Philips de 27" (68,6 cm). L'image Quad HD ultranette vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
27" (68,6 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante (USB-C, DisplayPort, HDMI), ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips affichent des images de qualité Crystalclear.
L'écran 10 bits offre une excellent profondeur de couleur avec 1,074 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs fluides et naturelles, sans transitions abruptes ni bandes de couleur.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
3.8
sur 5
20
Avis
asathome
08/09/2020
France
Excellent écran WQHD
Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !
Pour
qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2020-08-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2020-08-08
Elec1
20/01/2021
België
Acheteur vérifié
Image très nette
Très satisfait du produit livré dans un délai très court.
Pour
Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 230B8QJEB Moniteur LCD
Date d'utilisation 2019-12-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 230B8QJEB Moniteur LCD
Date d'utilisation 2019-12-20
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Pour
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Contre
Pas de connexion USB-C
Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2021-04-03
Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Date d'utilisation 2021-04-03
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.