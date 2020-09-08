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Arrêté

Moniteur LCD QHD

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Avis

Une image ultranette

Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Quad HD Philips de 27" (68,6 cm). L'image Quad HD ultranette vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.

Voir tous les avantages

Efficace, pour une productivité maximale

Une image ultranette

  • B-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante (USB-C, DisplayPort, HDMI), ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips affichent des images de qualité Crystalclear.

1,074 milliard de couleurs pour des dégradés subtils et un excellent niveau de détail

1,074 milliard de couleurs pour des dégradés subtils et un excellent niveau de détail

L'écran 10 bits offre une excellent profondeur de couleur avec 1,074 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs fluides et naturelles, sans transitions abruptes ni bandes de couleur.

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

20

Avis

2

08/09/2020

France

France

Excellent écran WQHD

Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !

Pour

qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Date d'utilisation 2020-08-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Date d'utilisation 2020-08-08

20/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Image très nette

Très satisfait du produit livré dans un délai très court.

Pour

Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 230B8QJEB Moniteur LCD

Date d'utilisation 2019-12-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 230B8QJEB Moniteur LCD

Date d'utilisation 2019-12-20

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Pour

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Contre

Pas de connexion USB-C

Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Date d'utilisation 2021-04-03

Cet avis concerne le produit 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Date d'utilisation 2021-04-03

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.