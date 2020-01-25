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Arrêté
271B8QJEB/00
Une image nette, des performances efficaces
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 27" (68,6 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.
Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
3.8
sur 5
29
Avis
teiki
25/01/2020
France
Juste Wahou
Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle
Pour
La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture
Contre
?? Moyen si la télé est un premier prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 Barre de son SkyQuake
Date d'utilisation 2018-12-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 Barre de son SkyQuake
Date d'utilisation 2018-12-25
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Pour
Ottimo in tutto
Contre
nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Date d'utilisation 2019-02-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Date d'utilisation 2019-02-27
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Employé Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Pour
everything
Contre
no rizz
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LJEB LCD monitor
Date d'utilisation 2023-04-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LJEB LCD monitor
Date d'utilisation 2023-04-24
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.