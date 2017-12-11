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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat

24PHS4022/12

4.2

| (9) Avis

Téléviseur LED ultra-plat

Conçu pour le divertissement, le téléviseur Philips 4000 apporte une image de qualité au petit écran. Il est suffisamment compact pour être transportable de pièce en pièce rapidement et facilement, tandis que son design minimaliste trouve sa place dans tous les intérieurs.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 60 cm (24")

  • Téléviseur LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

9

Avis

3
1

11/12/2017

France

France

bon produit

bonne qualité image merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat

19/09/2017

France

France

bon produit pour utilisation cuisine ou chambre

Produit de qualité qui présente l'avantage d'avoir une sortie satellite. Le son est correct pour ce type de produit (son clair et suffisamment fort). L'image est très belle malgré sa résolution sur le papier mais vue la taille de l'écran cela suffit amplement et le full HD n'apporterait rien de plus. L'écran est fin (d'ailleurs Philips pourrait prendre une photo de profil de cet appareil car je n'en ai pas trouvé sur internet) ce qui est idéal pour une pose murale. Côté design, j'ai retiré une étoile car je ne suis pas fan du cadre brillant noir de l'écran (c'est histoire de goût) et j'aurais préféré un bord plutôt de couleur alu brossé (ça fait plus chic). Les bords restent fins ce qui est appréciable. Niveau utilisation, j'ai également retiré une étoile car le mode d'emploi est très succinct mais cela reste intuitif donc pas trop pénalisant pour moi. Enfin pour terminé, j'ai retiré une étoile au niveau performance car j'aurais bien aimé une prise RJ45 pour rendre cet appareil connecté car vue la taille, beaucoup peuvent acheter ce type de produit pour la cuisine et au XXIème siècle, nombre sont ceux qui cuisinent via Internet pour les recettes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat

13/08/2018

Deutschland

Deutschland

Für unseren Einsatz- und Nutzungsbereich topp!

Wir suchten ein neues TV Gerät für unsere Küche mit Möglichkeit der Montage an einer schwenkbaren Wandhalterung. Nach einer super Beratung haben wir uns für das Philips-TV-Gerät entschlossen und haben genau das bekommen was wir gesucht hatten. Bei diesem Gerät passt nach unserer Beurteilung und für unsere Belangen alles überein. Zudem kann ich sagen, dass Gerät steht im super Preis-Leistungs-verhältnis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.