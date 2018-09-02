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Arrêté
24PFS4032/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Beau et portable. Le téléviseur Philips 4000 est conçu pour vous accompagner partout. Avec ses lignes ultra-fines et son cadre blanc épuré, il convient à toutes les pièces.
60 cm (24")
Téléviseur LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vous voulez un téléviseur de petite taille aussi beau que performant. Notre équipe de conception a opté pour un cadre blanc élégant et sophistiqué à la finition brillante afin de créer un design frais et moderne, qui trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
3.5
sur 5
32
Avis
LucaS74
02/09/2018
Italia
Ottimo acquisto
Tv dalle grandi prestazioni e caratterizzata dalla facilità di utilizzo. Design semplice ma d’effetto. Buon suono. Prodotto in linea con il marchio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Yankeeuno
27/05/2018
Italia
Ottimo
Sinceramente i miei complimenti !!! Ho acquistato questo prodotto dopo averne visto diversi dello stesso tipo e modello…..ne cercavo uno che mi potesse dare tutte le caratteristiche sia di visione che di qualità, completo così non l'ho trovato, è l'unico. Per il prezzo pagato e lo sconto ottenuto è stato per me un vero affare !!! Grazie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Oui, je recommande ce produit
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Cortinovis
18/05/2018
Italia
Buono
Il televisore molto bello. Si vede bene, tutto buono. L'unico neo è il telecomando, i tasti coi numeri dei programmi sono troppo piccoli è troppo vicini Si fa fatica a premere il canale giusto, Telecomando adatto a bambini che hanno le dita molto piccole e sottili per persone un po' su di età come me e con problemi di vista non è semplice
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.