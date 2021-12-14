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Arrêté

Moniteur LCD Full HD

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Avis | 85% recommandent ce produit

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Interface HDMI pour un divertissement HD 1080p

L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (ordinateur, décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

81

Avis

85%

recommandent ce produit

14/12/2021

France

France

TRES SATISFAIT DE CET ECRAN

Belle image. 3 possibilités de branchement vidéo. Sortie audio non utilisée

Pour

Belle image; Multiples sorties vidéo

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-12-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-12-14

19/07/2018

Suisse

Suisse

recommande

très belle image, je recommande. Ai fait des comparaison avec d'autres marques, Philips propose le meilleur compromis qualité prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

08/04/2025

España

España

Excelente monitor

Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente

Pour

A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico

Contre

nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Date d'utilisation 2024-03-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Date d'utilisation 2024-03-08

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