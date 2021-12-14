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Arrêté
243V7QDAB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (ordinateur, décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).
4.1
sur 5
81
Avis
85%
recommandent ce produit
Daniellyon1
14/12/2021
France
TRES SATISFAIT DE CET ECRAN
Belle image. 3 possibilités de branchement vidéo. Sortie audio non utilisée
Pour
Belle image; Multiples sorties vidéo
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
jacqman
19/07/2018
Suisse
recommande
très belle image, je recommande. Ai fait des comparaison avec d'autres marques, Philips propose le meilleur compromis qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
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El Cueva
08/04/2025
España
Excelente monitor
Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente
Pour
A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico
Contre
nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2024-03-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2024-03-08
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse