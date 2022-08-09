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Arrêté

Moniteur LCD avec technologie SoftBlue

243S7EJMB/01

3.6

| (7) Avis

Fonctionnalités fiables et essentielles

Notre moniteur S-line optimise l'efficacité professionnelle. Sa dalle IPS grand angle avec technologie SoftBlue est idéale pour une productivité qui respecte les yeux. De hauteur réglable et sans cadre, il permet une installation en mosaïque, pour un affichage élargi.

Voir tous les avantages

pour plus d'efficacité au bureau

Fonctionnalités fiables et essentielles

  • S-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

SmartConnect avec DisplayPort, ports HDMI et VGA

Offrant de nombreuses options de connexion, ces écrans Philips sont équipés de différents connecteurs (VGA, Display Port, HDMI universel) vous permettant de profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les connecteurs USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en permettant une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, cet écran Philips constitue un investissement à long terme !

La technologie SoftBlue préserve les yeux et les couleurs

SoftBlue LED utilise une technologie intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive sans altérer la couleur ou l'image affichées par l'écran. L'institut de tests international TÜV Rheinland a confirmé que la technologie SoftBlue LED réduisait la lumière bleue nocive.

Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free

La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

7

Avis

3

09/08/2022

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Pour

compatto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Date d'utilisation 2021-07-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Date d'utilisation 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Cet avis concerne le produit 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

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28/02/2018

Italia

Italia

Ottimo schermo - prese USB in pessima posizione

Lo schermo è i colori sono ottimi e buoni anche i materiali usati. Nota dolente le prese usb vista la posizione sono inutilizzabili in quanto di difficile accesso.Per quanto concerne l'audio non posso dire nulla in quanto uso delle casse esterne.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  4. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  5. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  6. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2