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Arrêté
240V5QDSB/01
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
4.2
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Denis
17/11/2016
Danmark
Acheteur vérifié
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
Temps de réponse égal à SmartResponse