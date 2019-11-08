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Arrêté

Moniteur LED

236V3LSB/00

4.5

| (15) Avis | 93% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Les fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images profondes et lumineuses. Ce modèle est exceptionnel !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 23" (58,4 cm)

Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

15

Avis

93%

recommandent ce produit

2
1

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 236V3LSB LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 236V3LSB LED monitor

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V3LSB LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V3LSB LED monitor

21/07/2013

Nederland

Nederland

hij doet het perfect in alle opzichten

perfect scherm met een zeer helder beeld, ook de grootte is voor mij ideaal,

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 236V3LSB LED monitor

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