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Arrêté
226E9QDSB/00
Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi
Cet élégant moniteur Brilliance offre un champ de vision inégalé. Sa dalle grand angle vous permet de bénéficier d'une image nette et saisissante, quel que soit l'angle de vue frontal. La technologie antiscintillement réduit la fatigue oculaire due à une utilisation prolongée.
E-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir entre jouabilité saccadée et images altérées. Grâce au nouveau moniteur Philips, il peut désormais en être autrement. La technologie AMD FreeSync™ vous permet de profiter de performances fluides sans artefacts à n'importe quelle fréquence d'images, d’un rafraîchissement rapide et d’une réponse ultrarapide.
3.4
sur 5
28
Avis
Rousseau
13/09/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Les couleurs du moniteur sont parfaites
Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.
Pour
Qualité des couleurs.
Contre
Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-12-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-12-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.