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Arrêté
221EL2SB/00
Écran LED, compact et élégant, aux couleurs réalistes
Avec son design fin et élégant, cet écran Full HD LED 221EL2 nouvelle génération, doté des fonctions SmartContrast et SmartImage Lite, est un très bon choix qui répond à tous vos besoins
54,6 cm (21,5") E-line
Full HD
La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ou CCFL ultra-compacte qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.
L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.
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4.3
sur 5
60
Avis
89%
recommandent ce produit
Jabutho
14/11/2016
France
Enfin !
Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Oui, je recommande ce produit
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photobandoneon
18/02/2015
France
TRES BON PRODUIT
JE SOUHAITERAIS ETRE INFORME D'UNE MISE A JOUR POUR LE WINDOWS 8
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI
nadine34
23/04/2013
France
Excellent rapport qualité/prix.
Écran parfait pour une utilisation familiale ou professionnelle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI