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Moniteur 16/9 au design glossy
Profitez de cet écran large 16/9 compatible Vista 220E1 doté d'un grand nombre de fonctionnalités et d'une superbe finition glossy ; et ce à un coût raisonnable.
Écran large E-line 56 cm (22")
1920 x 1080 Full HD
Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.
L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.
Le temps de réponse est la durée, mesurée en millisecondes, nécessaire à une cellule à cristaux liquides pour passer de l'état actif (noire) à l'état inactif (blanche) et à nouveau à l'état actif (noire). Plus ce temps est rapide, mieux c'est : un temps de réponse plus bas garantit des transitions plus rapides et, par conséquent, réduit les artefacts d'images visibles lors de l'affichage de texte et de graphiques. Le temps de réponse marche/arrêt est une mesure cruciale pour l'affichage de contenus professionnels tels que documents, graphiques et photos.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 5
20
Avis
89%
recommandent ce produit
dranreb6724
17/07/2012
France
Excellent matériel
Très bon matériel. A conseiller absolument à tous les internaute pour leur usage quotidien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 241E1SB LCD monitor with SmartTouch
Oui, je recommande ce produit
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auga42
15/07/2012
France
Tres bon produit
Très bon rapport qualité prix, produit de grande qualité. j'ai eu quand même un peu de difficulté à me faire au touches digitales, qui sont trop sensibles à mon gout.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Oui, je recommande ce produit
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nouredy
16/10/2011
France
tres content de ce produit
il n'y a rien a redire sur ce produit , pour un ordinateur de bureau c'est l'idéal, de plus en fonction de la carte graphique que l'on a on peut utiliser les trois sorte d'entrées, moi j'utilise l DVI je suis totalement satisfait.
Cet avis concerne le produit 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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