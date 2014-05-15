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Arrêté

Moniteur LCD

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Admirez les images LED saisissantes de cet écran Philips. Son design compact et son système de fixation VESA vous apportent une grande souplesse d'installation dans votre espace de travail. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 20 (diag. 19,5" / 49,5 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

La fixation VESA apporte de la souplesse

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 203V5LSB26 Monitor LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 203V5LSB26 Monitor LCD

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Pour

breed beeld, goede scherpte

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 203V5LSB26 LCD-monitor

Date d'utilisation 2020-01-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 203V5LSB26 LCD-monitor

Date d'utilisation 2020-01-11

08/08/2015

France

France

Acheteur vérifié

tres bon écran

Ecran très économique avec un bon design et un très bon rendu. Attention à la configuration du pc.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 203V5LSB26 Moniteur LCD

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