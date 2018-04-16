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Arrêté
19S4QAB/01
Des fonctions essentielles, des performances efficaces
Cet écran Philips utilise 25 % de matériaux recyclés et son boîtier ne contient ni PVC ni BFR. La solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement.
S-line
19" (48,3 cm)
1 280 x 1 024 (SXGA)
Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
3.0
sur 5
1
Avis
Perps
16/04/2018
United Kingdom
Good and bad points
This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.
Cet avis concerne le produit Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor
Cet avis concerne le produit Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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