Pour un plus grand plaisir audio

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.