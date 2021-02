L'alimentation en énergie de qualité médicale garantit la sécurité grâce à de faibles émissions

La sécurité de base, les performances essentielles et une grande fiabilité sont des conditions essentielles dans un environnement clinique professionnel. Contrairement aux téléviseurs standard, les produits de la gamme Philips HeartLine font l'objet d'une alimentation en énergie spéciale de qualité médicale pour respecter ces conditions et sont conformes à la norme EN/CEI 60601-1 pour assurer la sécurité de base et les performances essentielles. De plus, ils sont conformes à la norme collatérale EN/CEI 60601-1-2 relative aux exigences et essais en matière de perturbation électromagnétique pour les appareils électromédicaux. De nombreux pays, hôpitaux et cabinets médicaux exigent la conformité à ces normes.