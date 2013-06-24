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Arrêté
19B4LPCS/00
B-line
19" (48,3 cm)
1 280 x 1 024
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
La SmartErgoBase est une base de moniteur offrant le confort d'un affichage ergonomique et un système de gestion des câbles. La base peut pivoter, s'incliner et tourner selon différents angles pour un confort maximal. Elle est réglable de manière à assurer une hauteur de visualisation optimale, ce qui réduit la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles libère de l'espace, pour un bureau rangé et professionnel.
4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Ans59
24/06/2013
Nederland
goed beeldscherm
Het beeldscherm is goed, echter er is één punt waar Philips niet goed over nagedacht heeft bij het ontwerp: bij gebruik van een concepthouder die (natuurlijk) vóór de monitor staat, worden de twee sensoren onbedoeld soms geblokkeerd door het papier dat op de concepthouder ligt. Daardoor gaat het beeldscherm op save modus terwijl er wel iemand werkt op datzelfde moment. Tip voor de vormgever: plaats de sensoren aan de bovenkant van het scherm!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
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