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Élégant écran HD offrant un excellent rapport qualité-prix
Avec sa conception raffinée et les fonctionnalités SmartContrast et SmartImage Lite, l'écran HD 192E2 saura répondre à tous vos besoins
18,5'' E-line
HD
SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.
Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.
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4.3
sur 5
15
Avis
87%
recommandent ce produit
apalapurismaJuan
15/05/2012
España
Me encanda el diseño
Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Oui, je recommande ce produit
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fiorpa
18/05/2012
Italia
ottima TV peccato non sia venduta in italia
il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Oui, je recommande ce produit
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petrex
16/10/2011
Nederland
Voor het geld een zeer goede koop.
Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Oui, je recommande ce produit
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