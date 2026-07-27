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  • Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec rétroéclairage LED

190BL1CB/00

Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
Doté de la fonction SmartImage, d'un système de reproduction stéréo en façade, d'un port USB et d'une base Ergo, l'écran professionnel 190BL1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Voir tous les avantages

Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité

  • B-line

  • 19" (48,3 cm)

  • Format 16/10

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Réglage en hauteur sur 70 mm pour une ergonomie optimale

La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.

Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

Spécificités Techniques

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